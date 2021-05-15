Помощь после ДТП под Смоленском понадобилась 17 гражданам Белоруссии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Медицинская помощь после аварии с участием микроавтобуса в Смоленской области понадобилась 17 гражданам Белоруссии, сообщает в субботу пресс-служба администрации области.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Один из них прооперирован, операция прошла успешно.

Еще семь человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальным семерым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Все пострадавшие - граждане Белоруссии.

В пресс-службе рассказали, что трое пострадавших в ДТП, в числе которых водитель, отказались от госпитализации и сейчас находятся в приемном отделении. Четыре человека с незначительными травмами обратились за помощью непосредственно на месте аварии, показаний для госпитализации у них нет.

Как сообщалось, утром в субботу в Сафоновском районе на 298 км ФАД М-1 "Беларусь" произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.