Полиция сообщила о 13 пострадавших в аварии под Смоленском

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Тринадцать человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и большегрузного автомобиля Volvo на трассе М-1 в Смоленской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

По ее данным, ДТП случилось около 6:20 в субботу на 298-м километре трассы в Сафоновском районе.

Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры. "В результате ДТП в больницу доставлены для осмотра 13 человек", - отметил он.

Жертв нет. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что под Смоленском столкнулись микроавтобус с гражданами Белоруссии и фура.