Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:36Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 566 026+389 878

Более десяти граждан Белоруссии пострадали в ДТП под Смоленском

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Микроавтобус с гражданами Белоруссии столкнулся с грузовиком в Смоленской области, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, микроавтобус выполнял заказной рейс из этой страны, на трассе он столкнулся с фурой, шедшей в попутном направлении. Как отметил собеседник агентства, "по наряду скорой госпитализированы 13 человек, трое из них в отделение интенсивной терапии".

Всего в микроавтобусе находились 20 человек, все граждане Белоруссии.

Смоленская область Белоруссия

Новости

В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом

Прекращено дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

В США бывший спецназовец получил срок за шпионаж в пользу России

Пандемия коронавируса

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

Сын экс-главы Мордовии арестован по обвинению в даче взятки

Что произошло за день: пятница, 14 мая

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы

Петербургский прокурор попросил запретить пост в инстаграме Dolce&Gabbana

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Нижегородской области

Посольство США должно будет прекратить наем россиян до 1 августа

Посольство США должно будет прекратить наем россиян до 1 августа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');