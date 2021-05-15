Более десяти граждан Белоруссии пострадали в ДТП под Смоленском

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Микроавтобус с гражданами Белоруссии столкнулся с грузовиком в Смоленской области, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, микроавтобус выполнял заказной рейс из этой страны, на трассе он столкнулся с фурой, шедшей в попутном направлении. Как отметил собеседник агентства, "по наряду скорой госпитализированы 13 человек, трое из них в отделение интенсивной терапии".

Всего в микроавтобусе находились 20 человек, все граждане Белоруссии.