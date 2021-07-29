В Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства массовой драки с участием жителей Чечни и граждан Таджикистана в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Конфликт на бытовой почве между шестью жителями Чечни и четырьмя гражданами Таджикистана возник вечером в среду, 28 июля, в гостинице "Белые ночи" на проспекте Большевиков. В результате драки 23-летний житель Чечни попал в Мариинскую больницу с сотрясением мозга, еще один чеченец позднее был направлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

На месте происшествия задержали девятерых участников конфликта, а также еще около 70 граждан Таджикистана и Узбекистана, чтобы установить все обстоятельства происшествия и проверить законность их нахождения на территории России.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов в связи с этой информацией.

В середине мая сообщалось о массовой драке мигрантов из Средней Азии в Приморском районе северной столицы, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.