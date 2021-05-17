Думский комитет одобрил пятилетный запрет экстремистам избираться в Думу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю и регламенту нашел обоснованным запрет на срок до пяти лет избираться в Думу тем, кто участвовал в работе организаций, признанных в России экстремистскими.

Тем самым комитет одобрил к первому чтению законопроект № 1165649-7, который 4 мая в палату внесли восемь депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Предлагаемое законопроектом временное ограничение пассивного избирательного права указанной категории граждан, не опровергая высшую ценность конституционно закрепленных права на участие в управлении делами государства и права быть избранным в органы государственной власти, согласуется с положениями ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и является адекватной мерой, направленной на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации", - говорится в решении комитета.

Депутаты напомнили, что ч. 3 ст. 55 Конституции предусматривает, что "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом" в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Деятельность, квалифицируемая как экстремистская и террористическая угрожает "конституционно значимым ценностями и национальной безопасности государства", говорится в решении.

Авторы законопроекта предлагают запретить избираться в Думу гражданам, которые были участниками общественных и религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими.

Учредителям и тем, кто входил в руководство таких организаций за три года до вступления в силу решения суда о ее ликвидации, запретят избираться в Думу в течение пяти лет.

Рядовым участникам таких организаций и тем, кто помогал в их работе, запретят избираться в течение трех лет. Для получения запрета они должны были работать в организации за год до соответствующего решения суда.

Запрет будет касаться и "иных лиц", причастных к деятельности подобных организаций: предоставлявшим таким организациям финансовую, имущественную, "организационно-методическую, консультативную или иную" помощь.