В ГД внесен закон о запрете баллотироваться причастным к экстремистским группам

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий баллотироваться в ГД гражданам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими.

Предполагается, что такой запрет будет действовать до пяти лет со дня решения суда.

Документом предлагается запретить возможность избираться в ГД гражданам, которые были участниками общественных и религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими.

Ограничение планируется распространить на лиц, которые были учредителями таких организаций и входили в руководство за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации организации, признанной экстремистской или террористической. Они не смогут избираться в Думу в течение 5 лет.

В течение трех лет со дня решения суда не могут быть избраны в Госдуму граждане, занимавшие в таких организациях рядовые должности и помогавшие ее работе. Для получения запрета они должны были работать в организации за год до соответствующего решения суда.

Запрет будет касаться и "иных лиц", причастных к деятельности подобных организаций: предоставлявшим таким организациям финансовую, имущественную, "организационно-методическую, консультативную или иную" помощь.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.