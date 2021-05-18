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Одобрен временный запрет на избрание в Думу лиц, связанных с экстремистами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, на срок до пяти лет запрещающий избираться в Думу гражданам, причастным к работе организаций, которые были признаны в РФ экстремистскими и запрещены.

Законопроект (1165649-7) предлагает временно запретить избираться в Госдуму гражданам, являвшимся участниками общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими. Ограничение также касается иных лиц, причастных к деятельности таких организаций: предоставлявшим им финансовую, имущественную, "организационно-методическую, консультативную" или другую помощь.

Запрет планируется распространить на лиц, являвшихся учредителями таких организаций и входивших в их руководство (руководителей, его заместителей, глав структурных подразделений и их замов) в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности в РФ организации, признанной экстремистской или террористической. Они не смогут избираться в Думу в течение 5 лет.

В течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут быть избраны в Госдуму лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях, помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Критика законопроекта

В ходе дискуссии по законопроекту депутат от фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг заявил, что фракция не будет поддерживать законопроект.

Он считает, что положения проекта закона нарушают некоторые нормы законодательства и статьи Конституции. К тому же, остается вопрос, "кто будет устанавливать виновных, если судебное решение даже не предусматривается проектом закона". По мнению Гартунга, требует разъяснения, является ли участником экстремистской организацией, например, водитель, который что-либо доставлял в такую организацию.

Депутат Юрий Синельщиков также заявил на пленарном заседании, что фракция КПРФ не будет поддерживать инициативу, так как формулировки, используемые в ней, неопределенные, и проект нарушает 54 статью Конституции.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов выступил с резкой критикой инициативы, признав предлагаемые в ней запреты чрезмерными.

Представляющий проект закона от фракции "Единая Россия" депутат Андрей Альшевских, комментируя вопросы, отметил, что авторы открыты для предложений по поправкам, но цель - не допустить в Госдуму тех лиц, кто отрыто или тайно участвуют в экстремистских организациях.

Проголосовали "за" в итоге, согласно таблице, 293 депутата, против - 45.

Второе чтение инициативы запланировано на 25 мая, сообщил член комитета Госдумы по регламенту Дмитрий Ламейкин.

Госдума Василий Пискарев

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