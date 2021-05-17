В РПЦ предложили фильтровать русофобский контент в интернете

Там также предложили сформулировать национальную идеологию в условиях агрессивного глобализма

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков предложил создать в России систему технической фильтрации русофобской информации в интернете. Он сказал это телеканлу "Спас".

"Сегодня главное поле битвы - это интернет, но его российский сегмент почти полностью зависит от зарубежных IT-гигантов. В социальных сетях идет огромный поток лжи - на наше государство, нашу историю, нашу Церковь. Глобальные элиты устанавливают цензуру на нашей территории. Мы находимся в информационной оккупации (...) Генеральная задача этой медийной работы заключается в том, чтобы русские стали ненавидеть самих себя", - сказал он.

Решить эту проблему он предложил с помощью файрвола.

"Я понимаю, что сейчас скажут, как так можно, где же свобода слова? - сказал Щипков. - Однако прикрываться рассуждениями о свободе слова в условиях войны - значит воевать на стороне противника, распространять немецкие листовки в оккупированном Смоленске или блокадном Ленинграде. Какая же это свобода слова, если этим "словом" пытаются искалечить ментальность русского человека? Необходимо в короткие сроки создать устойчивый рунет, сегодня это главный фундамент медийного суверенитета России".

Он напомнил, что у России, в отличие от многих других стран, существуют крупные IT-сервисы "Яндекс", "ВКонтакте", Mail.ru, существует работоспособная цифровая система "Госуслуги", продвинутые наработки в налоговой системе. "Так что не все так катастрофично, как может показаться на первый взгляд, - заявил Щипков, - есть от чего оттолкнуться, хотя этого совершенно недостаточно. Главное - у нас в России нет контроля за кровеносной системой Рунета (трафиком) и памятью (серверами)".

Однако, по мнению представителя РПЦ, технологическая IT-суверенизация бессмысленна без суверенизации контента в рунете.

"Технологический аспект суверенитета рунета - это только первый этап. Медиа-площадки - это только транспорт, "вагоны" для перевозки, для передачи смыслов. Предположим, что мы забрали эти вагоны в свои руки, прицепили к собственному паровозу, создали свои IT-площадки, а что мы будем грузить в эти вагоны? Какие смыслы мы повезем нашим гражданам? Это должны быть смыслы, которые приносят пользу нашему народу. Польза в данном случае - ключевое слово. Рунет должен быть не вредоносным, а полезным людям, стране, Церкви", - заявил Щипков.

По его мнению, информационный суверенитет можно установить только в том случае, если будет сформулирована национальная идеология. "Если мы не сформулируем актуальную национальную идеологию, то есть не определим смыслы и цели существования России в условиях агрессивного глобализма, то мы проиграем сначала информационную территорию, потом политическую, потом - все остальное", - сказал зампред синодального отдела.