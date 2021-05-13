IT-гигантам пригрозили запретом на рекламу за отсутствие филиалов в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - К внесению в Думу готовят законопроект, который обяжет крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. За отказ выполнить это требование в законопроекте предусмотрены экономические санкции вплоть до запрета рекламы и блокировки платежей в адрес ресурса, сообщил депутат Александр Хинштейн.

Он уточнил, что работа над законопроектом о "приземлении" завершается в думском комитете по информационной политике, который он возглавляет. Хинштейн является одним из авторов инициативы. Он рассчитывает, что поправки внесут в Госдуму "в самое ближайшее время".

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность - в т.ч. в государственных и судебных инстанция", - написал он в своем телеграм-канале.

В дополнение к уже существующим санкциям, таким, как ограничение доступа интернет-ресурса, законопроект введет для компаний новые меры понуждения, добавил он.

По его словам, "отказ от "приземления" может повлечь за собой" "информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства", запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, "запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса", "запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных".

По словам депутата, обязанность IT-гигантов открывать представительства в России облегчит российским надзорным органам работу и диалог с этими компаниями, многие из которых "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства", например, не блокируя запрещенную в России информацию. В нынешней ситуации предъявить нарушителям претензии почти невозможно, отметил он, уточнив, что российские "дочки" холдингов, "не несут никакой ответственности за действия и политику" головных структур.

Хинштейн заверил, что предложенные меры не ущемят интересы российских пользователей и не лишат их возможности работать с этими ресурсами. Также он сослался на международный опыт по "приземлению" международных компаний на своих территориях и привел в пример Турцию.

Ранее Хинштейн говорил, что законопроект должен коснуться не только зарубежных интернет-ресурсов, но и других крупных технологических компаний.

"Мы постараемся это сделать до конца весенней сессии, понимая всю значимость и важность, но мы все-таки считаем, что срок в ущерб качеству - это неправильная позиция. Мы имеем дело со слишком тонкой материей, имеющей слишком большое и важное значение, и мы не можем здесь рисковать и ставить эксперименты, прописывать нормы, которые заранее нереализуемы или сложно исполнимы", - говорил он телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что "истории "Телеграм 2.0" государство совершенно точно не повторит, по крайней мере профильный комитет Госдумы этим точно не занимается".

18 марта "Коммерсантъ" писал, что российские власти собираются обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. По сведениям собеседников издания, правительство до конца года планирует предоставить зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам формат "цифрового резидентства" — дистанционную регистрация в личном кабинете ФНС. Опрошенные газетой эксперты высказали мнение, что под новое регулировние могут подпасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы, и это может заставить их изменить стратегию работы в России.

19 марта был опубликован проект решения Совета Думы с рекомендацией законодательно запретить иностранным юрлицам, владеющих интернет-ресурсами, но не имеющих в России представительства или филиала, зарабатывать на российском рекламном рынке. Документ должен был войти в пакет к постановлению о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

15 апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в его ведомстве обсуждается предложение ограничивать размещение российской рекламы на зарубежных IT-площадках в случае систематического нарушения ими российского законодательства.