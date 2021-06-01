Законопроект о "приземлении" Google и Facebook прошел в Думе I чтение

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать полноценные представительства в РФ.

Документом (№1176731-7) предлагается обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек создавать в России полноценные представительства (филиалы). Они смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

Обязанности филиалов IT-компаний

Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц.

Кроме того, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте РКН и использовать его для взаимодействия с государственными органами РФ, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются Роскомнадзором.

Требования коснутся, в том числе провайдеров хостинга, мессенджеров, операторов рекламных систем и "организаторов распространения информации" в интернете.

При этом подпадающие под инициативу сервисы будут обязаны установить "одну из предлагаемых" Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационным ресурсом из РФ.

Реестр иностранных лиц в российском интернете

Роскомнадзор будет вести на своем сайте специальный перечень "иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети интернет на территории РФ", в котором должны указываться сведения о соблюдении владельцами ресурсов вводимых требований и применяемых в связи с нарушениями санкциях, таких, как запрет на их рекламу и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на ресурсах-нарушителях, запрет на прием и переводы денежных средств.

Для этого в течение суток с момента регистрации личного кабинета владелец ресурса должен будет подать в РКН соответствующее заявление. Также они обязаны передавать по требованию РКН "информацию, необходимую для ведения перечня" в течение 10 дней со дня получения запроса.

По заявлению самого владельца интернет-ресурса он может быть исключен из данного перечня, если в течение трех месяцев его ежесуточная российская аудитория составляла менее 500 тыс. человек. При подобном снижении посещаемости из РФ в течение шести месяцев сведения могут быть исключены Роскомнадзором из перечня без заявления.

Санкции

Законопроект предусматривает ряд "мер принуждения" к исполнению владельцами иностранных интернет-ресурсов его норм – от информирования российских пользователей о нарушении законодательства до полной блокировки в России.

Информировать россиян о несоблюдении ресурсами законодательства РФ операторы поисковых систем должны будут по требованию Роскомнадзора. Он же определит требования к содержанию таких сообщений. Операторы должны будут начинать и прекращать такое информирование в течение суток с момента получения запроса РКН.

Точно так же поисковиками по запросу ведомства может быть прекращена выдача ресурса на запросы пользователей. Операторы поисковых систем должны начинать или прекращать выполнять данное требование в течение суток со дня его получения.

Большинство "мер понуждения" вступает в силу и прекращается при появлении соответствующих сообщений в перечне иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, размещаемом на сайте РКН.

Так, в отношении ресурсов-нарушителей может быть введен и запрет на их рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян, независимо от того, кто размещает рекламу.

Кроме того, за нарушения РКН может включить иностранное лицо в перечень "лиц, в пользу которых запрещены переводы и (или) трансграничные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц". Таким образом, любым кредитным организациям, платежным агентам, операторам связи и почтовой связи будет запрещено оказывать услуги перевода денежных средств такому иностранному лицу.

Иностранным лицам могут перекрыть и трансграничную передачу персональных данных российских пользователей - в этом случае государственные и муниципальные органы РФ, российские физические и юридические лица будут не вправе передавать им такую информацию.

Последняя из предусмотренных законопроектом санкций - возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя на территории РФ в соответствии с п. 5.1 ст. 46 закона "О связи" (126-ФЗ). Роскомнадзор должен начать или прекратить применение соответствующих "технических средств противодействия угрозам" в течение суток с момента принятия такого решения.

Применение наказаний

Наиболее жесткие "меры понуждения", вводимые законопроектом, РКН сможет применять только в определенных случаях.

Так, запрет на поисковую выдачу ресурсов, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян, частичная и полная блокировка ресурса допустимы, только если иностранное лицо не исполняет требований об открытии российского отделения, регистрации личного кабинета в Роскомнадзоре и размещении форм обратной связи в течение 30 дней с момента получения уведомления от ведомства, а также при неисполнении норм о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

Для назначения остальных санкций – информирования пользователей о нарушении российского законодательства, запрета на распространение рекламы ресурсов-нарушителей и размещения рекламы на них, ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц – достаточно лишь неисполнения вводимых инициативой норм, дополнительные условия в законопроекте не прописаны.

Законопроект внесен группой членов комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во главе с председателем Александром Хинштейном, а также сенатором Алексеем Пушковым.

"У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения - экономических, прежде всего", - отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проработка инициативы

Ранее Хинштейн заявлял, что под действие законопроекта могут подпасть не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea), а также "Википедия". При этом, по словам депутата, законопроект должен быть окончательно принят уже до конца текущей сессии в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

На заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи 28 мая для обсуждения инициативы в первом чтении были приглашены все 20 ресурсов, которые могут подпасть под действие предлагаемых норм, однако участие в заседании приняли представители лишь трех из них – Aliexpress, IHerb и "Википедии".

В ходе обсуждения исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" (управляет российской версией "Википедии") Станислав Козловский выразил опасение, что сообщество может попасть в список НКО-иноагентов, так как существует исключительно на пожертвования пользователей. По той же причине ресурс не имеет средств на исполнение новых требований, в частности, на открытие полноценного представительства в России со штатом сотрудников.

Хинштейн предложил продумать, как ко второму чтению законопроекта "минимизировать сложности" для энциклопедии.

"С одной стороны, правила должны быть для всех, с другой - не хочется создавать сложности для действительно просветительского ресурса", - сказал глава комитета журналистам.

Позднее соавтор законопроекта, депутат Антон Горелкин в своем телеграм-канале сообщил, что "Википедии" в рамках предлагаемых норм "было бы правильно открыть свой кабинет в системе РКН для обмена юридически значимой информацией". Также, по его словам, уже существующее в РФ некоммерческое партнерство не занимается политической деятельностью и не подпадает под действие закона об иноагентах.

Также ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект (1176731-7) депутата Антона Горелкина о создании единой организации Роскомнадзора для измерения российской аудитории медиаресурсов в интернете. Согласно инициативе, внесенные в специальных реестр регулятора интернет-ресурсы будут обязаны передавать указанные данные единому измерителю - самостоятельно либо посредством установки специальной программы. Как сообщил "Интерфаксу" депутат Горелкин, требования коснутся в том числе крупных зарубежных IT-компаний и соцсетей, включая Google, Facebook и Twitter.

Перечень конкретных данных, которые интернет-ресурсы должны будут передавать в уполномоченную организацию РКН, как и порядок их передачи, утвердит правительство РФ. Роскомнадзор же разработает методику подсчета аудитории.