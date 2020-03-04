При раскопках древнего склепа в Крыму нашли останки человека со "вторым скелетом"

Этот мужчина страдал от крайне редкого генетического заболевания, которое до сих пор остается неизлечимым

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - При раскопках склепа XI-XIII веков нашей эры на территории "Херсонеса Таврического" в Севастополе ученые обнаружили останки двух мужчин с хорошо сохранившимися грудными костями, причем один из них страдал от крайне редкого генетического заболевания, из-за которого у него появился "второй скелет", сообщается на сайте музея-заповедника в среду.

"Если первую кость можно назвать здоровой, то вторая является ярким примером окостенения грудинно-реберных связок. Российские и американские ученые сходятся во мнении, что это крайне редкое генетическое заболевание - фибродисплазия, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно трансформируются в кости. У человека появляется "второй скелет", не несущий никакой практической пользы", - говорится в сообщении.

По данным севастопольских ученых, первые упоминания о болезни в медицинских хрониках появились 400 лет назад, но она остается неизлечимой. Клинические исследования проходят только в нескольких лабораториях мира.

"Останки в музее-заповеднике доказывают, что фибродисплазия встречалась намного раньше, чем ее впервые задокументировали, но как люди боролись с этим недугом - неизвестно", - добавили в учреждении.

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015 году президент Владимир Путин поручил включить памятники и территории Херсонеса Таврического" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, принять его в федеральное ведение и включить заповедник в список особо ценных объектов культурного наследия народов России.

На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса - греческие колонизаторы - прибыли сюда в V веке до н.э. С момента основания полис просуществовал около двух тысяч лет.