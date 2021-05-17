При лесном пожаре в Удмуртии пострадал национальный парк "Нечкинский"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В результате начавшегося днем в понедельник в Удмуртии лесного пожара пострадала территория национального парка "Нечкинский", сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Пожар прошелся по огромной территории – почти 100 гектаров! Пострадали земли Национального парка "Нечкинский", - написал Бречалов на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что населенным пунктам ничего не угрожает, пострадали только строения лесной пасеки.

По словам главы региона, к позднему вечеру остается тлеть только один очаг пожара. После рассвета его тушение продолжится, в настоящее время на этом месте выставлен караул.

Ранее сообщалось, что днем в понедельник произошел пожар площадью 100 га близ деревень Поваренки и Сидоровы Горы под Ижевском, в том числе загорелось 10 га леса. К вечеру пожар был локализован.

На сайте нацпарка "Нечкинский" сообщается, что он относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. В нем сохраняются уникальные массивы пойменных лесов, речные, озерные и болотные экосистемы, животный мир лесов, природные, историко-культурные комплексы и объекты Среднего Прикамья, имеющие экологическую и историческую ценность. На территории парка встречается до 70% видов животных и растений Удмуртии.