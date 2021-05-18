На субсидирование чартерных перевозок туристов по РФ направят 1,2 млрд руб.

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство России выделит 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по РФ в качестве меры поддержки туристической отрасли.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает во вторник пресс-служба российского правительства.

"Средства позволят компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм", - говорится в сообщении.

Решение принято по итогам общения премьера с представителями отрасли во время рабочей поездки в республику Алтай. Ожидается, что эта мера поможет снизить стоимость туристических услуг для потребителей.

"Также подписано распоряжение о выделении 1 млрд рублей на выплату компенсаций туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. Авиасообщение с этими странами было ограничено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в пресс-службе.

Мишустин на заседании правительства 13 мая сообщил, что всего из этих двух стран было эвакуировано более 50 тысяч человек, напомнили в пресс-службе.