Всех организованных туристов из Турции и Танзании вернули в РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Завершен вывоз организованных туристов из Турции и Танзании после введения ограничения на авиасообщение с этими странами, сообщили журналистам в Росавиации.

"По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров", - сказали в ведомстве.

При этом ряд российских авиакомпаний полностью завершили вывозные программы из Турции, среди них - "АЗУР эйр", "Азимут", "Икар", "Победа", "Ред Вингс", "Россия", "Роял Флайт" и "Уральские авиалинии".

Авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Северный ветер" и "ЮТэйр" продолжат программу в мае. Также в мае будут продолжены рейсы турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus.

"Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров. Российскими авиакомпаниями запланировано 14 рейсов", - сказали в Росавиации.

Там отметили, что программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учетом текущей загрузки.

Кроме вывозных рейсов на маршруте Москва-Стамбул в обоих направлениях 4 раза в неделю осуществляются регулярные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Перевозчикам рекомендовано применять гибкую политику формирования тарифов.

Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена 26 апреля. За 12 дней было перевезено 4,1 тыс. пассажиров, выполнено 12 рейсов.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.