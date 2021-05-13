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Мишустин пообещал туроператорам миллиард рублей за Турцию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в связи с потерями туроператоров из-за запрета на полеты в Турцию и Танзанию, правительство предлагает им новые меры поддержки.

"Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан. Это свыше 50 тысяч человек. Мы выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, один миллиард рублей для компенсации их затрат", - сказал он.

Также он пообещал поддержку туроператорам, которые организуют внутренние чартерные программы по России.

"Направим один миллиард двести миллионов рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям. Перечень определит Ростуризм", - сказал премьер.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. Турбизнес назвал это решение ударом. 30 апреля было объявлено, что из этих стран вывезли всех организованных туристов.

Михаил Мишустин Турция Танзания правительство Ростуризм коронавирус

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