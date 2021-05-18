Крашенинников объяснил зарубежную недвижимость чиновников распадом СССР

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Государственная дума РФ отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом потому, что большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании", - сказал Крашенинников журналистам в Екатеринбурге.

По его словам, в России есть "достаточно четкое антикоррупционное законодательство".

"В принципе, все чиновники должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости. И все кандидаты в депутаты также это все должны показывать. Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство. Поэтому здесь каких-то опасений я в данный момент не вижу", - сказал Крашенинников.

Кроме того, по его словам, вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся иностранного гражданства чиновников, двойного гражданства и вида на жительство.

"Это будет касаться и касается уже (...) всех федеральных чиновников, государственных субъектовых и муниципальных. Теперь нужно выбирать, (...) чтобы не было конфликта интересов. Это мы сделали", - сказал депутат.

Он заметил, что о необходимости ввести ограничение на владение недвижимостью в зарубежных странах "всегда говорила коммунистическая фракция".

30 апреля президент РФ подписал закон о запретах по наличию иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Такие запреты в соответствии с Конституцией уже установлены для ряда должностей, в том числе для членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров и других.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чехии и в США, которые недавно попали в список недружественных России стран, поэтому "если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники".