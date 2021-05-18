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Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Автор детских детективов и любовных романов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

"Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян", – говорится в сообщении.

Причина смерти писательницы пока не называется. О дате похорон тоже пока не известно.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Она около 30 лет работала переводчиком. В 1995 году, когда Вильмонт было 49 лет, она попробовала свои силы в писательском ремесле и в дальнейшем посвятила себя литературе. Ее первая книга – "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры".

Затем она написала детектив для детей. За свою писательскую карьеру Вильмонт опубликовала 40 детских детективных повестей. Она также известна как автор женской прозы. Всего она успела выпустить более 80 книг. Ее произведения не раз были экранизированы. В частности, по одной из ее книг в 2006 году сняли фильм "Три полуграции".

"Книги Екатерины Вильмонт издавались и издаются огромными тиражами, она неизменно входила в число самых любимых и популярных писателей России", отмечает издательство АСТ.

Екатерина Вильмонт

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