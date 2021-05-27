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Умер автор книги "Очень голодная гусеница"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В США в возрасте 91 года умер писатель, художник и дизайнер Эрик Карл, автор популярнейшей детской книги "Очень голодная гусеница" (The Very Hungry Caterpillar, 1969).

Он умер 23 мая в Нортхэпмтоне (Массачусетс). Сын писателя Рольф Карл сказл the New York Times, что причиной смерти стал отказ почек.

"В лунном свете, держась за путеводную звезду, художник, рисовавший радуги, теперь летит по ночному небу", - написали его близкие на семейном сайте.

"Очень голодная гусеница" - история из 224 слов о превращении голодной гусеницы в бабочку - издается с иллюстрациями и на картонных листах с дырками, проеденными героиней. Она была впервые издана в 1969 году, и с тех пор было продано более 50 млн ее экземпляров на английском и еще 62 языках.

Было подсчитано, что в мире каждые 15 секунд продается один экземпляр этой книжки, отмечает BBC News. При этом сначала американские издательства не хотели выпускать "Очень голодную гусеницу" из-за сложностей с перфорацией бумаги, поэтому первый тираж был издан в Японии.

В 2019 году Карл признался ВВС, что много лет ни он, ни его издатели не понимали причину успеха этой истории, но со временем он решил, что она так популярна, потому что в ней говорится о мечте.

Эрик Карл получил множество американских и иностранных наград за достижения в детской литературе, он был обладателем почетных степеней многих университетов и колледжей. В 2003 году Американская библиотечная ассоциация присудила ему медаль за вклад в развитие детской литературы - медаль имени Лоры Инглз-Уайлдер.В 2019 году в честь писателя назвали вид паука.

Хроника 05 января 2019 года – 27 мая 2021 годаУмершие знаменитости
Эрик Карл США

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