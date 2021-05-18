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Фигурант дела о взятках пензенскому губернатору Шпигель останется в СИЗО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста председателю совета директоров ГК "Биотэк" Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Шпигель останется под стражей до 20 августа 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Шпигель участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО в связи с соответствующим ходатайством защиты. Ранее адвокаты и сам Шпигель неоднократно заявляли о наличии у него множества тяжелых заболеваний.

Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты дела были задержаны в марте нынешнего года. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей более чем на 31 млн руб.

Незаконное вознаграждение губернатору передавались за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Пензенская область Иван Белозерцев Биотэк Борис Шпигель

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