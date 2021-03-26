Очередной чиновник из Пензенской области арестован по обвинению в коррупции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу на два месяца главу администрации Пензенского района Пензенской области, обвиняемого во взяточничестве, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Посредник, передавший взятку, отправлен под домашний арест также на два месяца, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления.

Дома и на работе у чиновника проведены обыски. Следствие изъяло деньги и служебную документацию.

По версии следствия, 24 марта глава администрации получил от генерального директора одной из компаний через посредника взятку в размере 200 тыс. рублей. Посредником выступил глава администрации Алферьевского сельсовета. Деньги были переданы за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

Против главы района возбуждено дело по п."в" ч.5 ст.290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя), против главы администрации Алферьевского сельсовета - по п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По данным сайта администрации Пензенского района, его руководителем является Сергей Козин. В должности главы администрации он работает с 2016 года. Ранее занимал пост замминистра финансов региона, в 2010 году был главой администрации города Кузнецка.

Дело губернатора Белозерцева

Ранее по подозрению в коррупции был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По данным следствия, в 2020 году он получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов в медицинской отрасли.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч.5 ст.291, ч.6 ст.290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

Басманный суд Москвы 22 марта арестовал на два месяца Белозерцева и других фигурантов дела.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белозерцева в связи с утратой доверия. 24 марта правительство Пензенской области ушло в отставку.

Досрочные выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.