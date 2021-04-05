Путина призвали обеспечить Шпигеля медицинской помощью

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Руководители международных общественных, правозащитных и благотворительных организаций попросили президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с арестом Бориса Шпигеля в связи с состоянием здоровья предпринимателя и помочь обеспечить его необходимой квалифицированной медпомощью. Копия их обращения есть у "Интерфакса".

Обращение подписали два десятка человек, в том числе председатель американского отделения международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Леонид Бард, вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (Германия) Дмитрий Фельдман, президент американской ассоциации инвалидов и участников 2-й Мировой войны Леонид Розенберг, президент Нью-Йоркской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Павел Вишневецкий, президент благотворительной организации "Children making tomorrow" Илья Бромберг.

Они обратили внимание президента на тяжелое состояние Шпигеля и на существующие серьезные опасения за его жизнь.

"Последние события, связанные с арестом господина Шпигеля, не могут оставить равнодушными сотни людей, включая его коллег и партнеров по общественной и благотворительной работе. Нам достоверно известно, что Борис Шпигель тяжело больной человек, сейчас его жизнь находится под смертельной угрозой", - говорится в их заявлении.

Шпигеля задержали 21 марта вместе с другими фигурантами дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о коррупции. На следующий день его из суда увезли на скорой помощи в больницу. 23 марта Басманный суд отправил его в СИЗО, несмотря на просьбы защиты не помещать его под стражу по состоянию здоровья.

После суда Шпигель остался в ИВС ГУ МВД Москвы на Петровке. Он несколько раз жаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы на серьезные проблемы со здоровьем - на хронические заболевания, в том числе опухоль, которые требуют наблюдения и лечения. Он высказывал мнение, что умрет под арестом. 31 марта его перевели в больницу при "Матросской тишине".

25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что врачи СИЗО окажут Шпигелю все необходимую помощь.