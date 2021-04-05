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Путина призвали обеспечить Шпигеля медицинской помощью

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Руководители международных общественных, правозащитных и благотворительных организаций попросили президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с арестом Бориса Шпигеля в связи с состоянием здоровья предпринимателя и помочь обеспечить его необходимой квалифицированной медпомощью. Копия их обращения есть у "Интерфакса".

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Обращение подписали два десятка человек, в том числе председатель американского отделения международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Леонид Бард, вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (Германия) Дмитрий Фельдман, президент американской ассоциации инвалидов и участников 2-й Мировой войны Леонид Розенберг, президент Нью-Йоркской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Павел Вишневецкий, президент благотворительной организации "Children making tomorrow" Илья Бромберг.

Они обратили внимание президента на тяжелое состояние Шпигеля и на существующие серьезные опасения за его жизнь.

"Последние события, связанные с арестом господина Шпигеля, не могут оставить равнодушными сотни людей, включая его коллег и партнеров по общественной и благотворительной работе. Нам достоверно известно, что Борис Шпигель тяжело больной человек, сейчас его жизнь находится под смертельной угрозой", - говорится в их заявлении.

Шпигеля задержали 21 марта вместе с другими фигурантами дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о коррупции. На следующий день его из суда увезли на скорой помощи в больницу. 23 марта Басманный суд отправил его в СИЗО, несмотря на просьбы защиты не помещать его под стражу по состоянию здоровья.

После суда Шпигель остался в ИВС ГУ МВД Москвы на Петровке. Он несколько раз жаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы на серьезные проблемы со здоровьем - на хронические заболевания, в том числе опухоль, которые требуют наблюдения и лечения. Он высказывал мнение, что умрет под арестом. 31 марта его перевели в больницу при "Матросской тишине".

25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что врачи СИЗО окажут Шпигелю все необходимую помощь.

Иван Белозерцев Басманный суд Пензенская область Борис Шпигель Леонид Бард Леонид Розенберг Илья Бромберг Павел Вишневецкий Владимир Путин

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