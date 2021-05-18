Пропавший в Нижнем Новгороде ушел с ранее судимым бродягой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Шестилетний мальчик, пропавший в Нижнем Новгороде, был найден живым. Как сообщает СУ СКР, сотрудники полиции обнаружили ребёнка, идущего вдоль дороги с 35-летним мужчиной в Сормовском районе города.

По предварительным данным, все это время мальчик находился с мужчиной, который ранее привлекался к уголовной ответственности, ведет бродяжнический образ жизни. Он сообщил, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, где гулял с собакой, и ребенок подошел, заинтересовавшись животным.

"На следующий день ребенок встретил вновь мужчину на детской площадке, и они покинули дворовую территорию и ушли гулять по Нижнему Новгороду", - говорится в сообщении.

Сейчас мальчик помещен в социально-реабилитационный центр, ему оказывается психологическая помощь. Следователи устанавливают, было ли совершено в отношении малыша преступление. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика.

Шестилетний мальчик пропал 17 мая.