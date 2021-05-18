Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 634 457+564 525

Пропавший в Нижнем Новгороде ушел с ранее судимым бродягой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Шестилетний мальчик, пропавший в Нижнем Новгороде, был найден живым. Как сообщает СУ СКР, сотрудники полиции обнаружили ребёнка, идущего вдоль дороги с 35-летним мужчиной в Сормовском районе города.

По предварительным данным, все это время мальчик находился с мужчиной, который ранее привлекался к уголовной ответственности, ведет бродяжнический образ жизни. Он сообщил, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, где гулял с собакой, и ребенок подошел, заинтересовавшись животным.

"На следующий день ребенок встретил вновь мужчину на детской площадке, и они покинули дворовую территорию и ушли гулять по Нижнему Новгороду", - говорится в сообщении.

Сейчас мальчик помещен в социально-реабилитационный центр, ему оказывается психологическая помощь. Следователи устанавливают, было ли совершено в отношении малыша преступление. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика.

Шестилетний мальчик пропал 17 мая.

Нижний Новгород

Новости по теме

Новости

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах
Навальный попал в больницу

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Новое сообщение о минировании казанской школы оказалось ложным

Крашенинников объяснил зарубежную недвижимость чиновников распадом СССР

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');