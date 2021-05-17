В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после пропажи мальчика

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении маленького ребенка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное СУ СКР.

"C целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения 6-летнего (...) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

В понедельник около 10:00 мск мальчик вышел из квартиры и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

В городе организованы полномасштабные мероприятия, в которых задействованы сотрудники СКР, МВД, МЧС по региону, а также волонтеры поисковых отрядов.

Кроме того, допрашиваются родственники мальчика и соседи.

По данным следствия, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок идет вместе с мужчиной, сейчас устанавливается его личность.