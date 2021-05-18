Шестилетний мальчик, пропавший в Нижнем Новгороде, найден живым
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции нашли пропавшего накануне шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщает региональное СУ СКР.
"Сотрудники полиции обнаружили ребёнка, идущего вдоль дороги с 35-летним мужчиной в Сормовском районе Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
При осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружено.
"Предварительно, все это время мальчик находился с 35-летним мужчиной зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду", - указало региональное СУ СКР.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным деяниям.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка в Нижнем Новгороде.