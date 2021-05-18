Власти Югры призвали работодателей дать сотрудникам выходной в день вакцинации

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры рекомендовали работодателям переводить на удаленку или давать выходной своим сотрудникам в день вакцинации.

Первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков сообщил на заседании оперативного штаба во вторник, что рабочая группа оперштаба по развитию экономики в период распространения COVID-19 рассмотрела вопрос о регулировании трудовых отношении в дни вакцинации. В результате были одобрены рекомендации, разработанные департаментом труда и занятости автономного округа.

"Основная суть рекомендаций - что в дни вакцинации работодатель либо переводит работника на дистанционную работу, либо предоставляет день отпуска, либо предоставляет дополнительный день к отпуску", - сказал Охлопков.

Он подчеркнул, что эти правила носят рекомендательный характер, "но мы надеемся, что значительная часть работодателей к ним все-таки присоединится".

Сейчас в регионе привиты первым компонентом вакцины 194 830 человек, это 25,52% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Завершили вакцинацию 130 955 человек. За весь период в Югру поступило 281 888 комплектов вакцины от коронавируса.