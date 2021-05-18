Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Власти Югры призвали работодателей дать сотрудникам выходной в день вакцинации

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры рекомендовали работодателям переводить на удаленку или давать выходной своим сотрудникам в день вакцинации.

Первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков сообщил на заседании оперативного штаба во вторник, что рабочая группа оперштаба по развитию экономики в период распространения COVID-19 рассмотрела вопрос о регулировании трудовых отношении в дни вакцинации. В результате были одобрены рекомендации, разработанные департаментом труда и занятости автономного округа.

В РоссииКвартиру разыграют среди вакцинированных от COVID в УфеЧитать подробнее

"Основная суть рекомендаций - что в дни вакцинации работодатель либо переводит работника на дистанционную работу, либо предоставляет день отпуска, либо предоставляет дополнительный день к отпуску", - сказал Охлопков.

Он подчеркнул, что эти правила носят рекомендательный характер, "но мы надеемся, что значительная часть работодателей к ним все-таки присоединится".

Сейчас в регионе привиты первым компонентом вакцины 194 830 человек, это 25,52% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Завершили вакцинацию 130 955 человек. За весь период в Югру поступило 281 888 комплектов вакцины от коронавируса.

ХМАО коронавирус

Новости по теме

Новости

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах
Навальный попал в больницу

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');