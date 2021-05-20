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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
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Депздрав Москвы сообщил о ежедневной вакцинации 10 тысяч человек

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве каждый день прививку от коронавируса получают около десяти тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил , что темпы вакцинации в городе "достаточно высокие, но не те, которые мы хотели бы", и призвал всех прививаться, поскольку это "единственный способ борьбы с коронавирусной инфекцией".

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться в любой день можно в одном из ста пунктов при городских поликлиниках, в 59 частных клиниках и в нескольких торговых центрах и офисах "Мои документы".

По данным оперштаба, за последние сутки в городе выявили новых 3 312 случая COVID-19. Накануне сообщалось о суточном приросте в 2 096 случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 переболели 1 148 508 москвичей.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Алексей Хрипун коронавирус Депздрав

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