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Квартиру разыграют среди вакцинированных от COVID в Уфе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лотерея среди вакцинированных от коронавируса запущена в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в понедельник.

"С 14 мая... стартовала акция по мотивации граждан к вакцинации. На территории Уфы возможно вакцинирование как в стационарных, так и мобильных пунктах, по результатам вакцинации гражданину выдается специальный купон с QR-кодом и электронным номером, человек может зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше ценных призов, в том числе и квартиры", - сказал Забелин.

По его словам, мотивация оказалась действенной, с 14 мая количество желающих вакцинироваться "значительно увеличилась".

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Забелин сообщил, что на сегодняшний день в республику поступило более 367,8 тыс. доз вакцины, в ближайшие дни ожидается поставка еще около 16 тыс. доз. Первым компонентом вакцины в регионе привиты 310 тыс. человек, вторым - 224 тыс. В акцинация проводится препаратами "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) и "ЭпиВакКорона", ожидается поступление новой отечественной вакцины "КовиВак" от центра им. Чумакова.

Руководитель ситуационного антиковидного центра республики Римма Утяшева в ходе совещания отметила, что среди обратившихся с вопросами о вакцинации много желающих вакцинироваться новым препаратом.

"Жители, конечно, сейчас избалованы, всем им подавай вакцину (центра имени - ИФ) Чумакова. Мы им четко объясняем, что все вакцины хорошие и не надо так капризничать, потому что вирус никого не пощадит - давайте, лучше вакцинироваться и хорошо провести лето и осень", - сказала Утяшева.

По данным Минздрава Башкирии, в республике зарегистрировано 36 950 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки - 90.

Уфа коронавирус

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