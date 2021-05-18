Два бомбардировщика Ту-160 семь часов патрулировали Баренцево море

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 во вторник провели патрулирование нейтральных вод Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более 7 часов, говорится в сообщении.

Отмечается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России "выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Военные сообщили, что над Баренцевым морем Ту-160 сопровождались истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота РФ.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило о патрулировании акватории Черного моря парой стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Самолёты Ту-160 и Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Самолет способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО – Blackjack ("Блэкджек").

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года. Экипаж – семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки – 20 тонн.