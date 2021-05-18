Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Российские Ту-95МС пять часов патрулировали акваторию Черного моря

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС во вторник провели патрулирование нейтральных вод Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что продолжительность полета составила более пяти часов, а все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства".

Ранее российские военные заявили, что Черноморский флот РФ следит за военными кораблями Великобритании и Франции, которые зашли в акваторию Черного моря.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что полет Ту-95МС сопровождался истребителями Су-27 Южного военного округа.

Во вторник, 18 мая, Черноморский флот РФ сообщил, что флагман флота крейсер "Москва" и носитель крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" провели учения по поиску подводных лодок условного противника. В маневрах была задействована дизельная подводная лодка Черноморского флота "Колпино".

Минобороны Ту-95МС Черное море

Новости

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах
Навальный попал в больницу

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');