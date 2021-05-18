Российские Ту-95МС пять часов патрулировали акваторию Черного моря

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС во вторник провели патрулирование нейтральных вод Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что продолжительность полета составила более пяти часов, а все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства".

Ранее российские военные заявили, что Черноморский флот РФ следит за военными кораблями Великобритании и Франции, которые зашли в акваторию Черного моря.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что полет Ту-95МС сопровождался истребителями Су-27 Южного военного округа.

Во вторник, 18 мая, Черноморский флот РФ сообщил, что флагман флота крейсер "Москва" и носитель крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" провели учения по поиску подводных лодок условного противника. В маневрах была задействована дизельная подводная лодка Черноморского флота "Колпино".