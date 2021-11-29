ВКС в 2021 году обнаружили около 3400 иностранных военных самолетов вблизи границ России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России в 2021 году обнаружили около 3400 иностранных военных самолетов вблизи российских границ, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС Андрей Юдин.

"В этом году обнаружено порядка 3400 самолетов вооруженных сил иностранных государств вблизи границ Российской Федерации, более 110 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлены контроль вывода на орбиту свыше 1500 иностранных космических аппаратов, а также порядка 250 орбитальных манёвров (коррекций орбиты) отечественных и иностранных спутников, обеспечено 15 пусков ракет космического назначения, из них 4 подготовлено и проведено боевыми расчётами космодрома Плесецк", - сказал Юдин в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По словам замглавкома, в целях "недопущения нарушения государственной границы и иной опасной военной деятельности у границ Российской Федерации выполнено более 100 подъёмов самолётов из состава истребительной авиации ВКС".

"Нарушений государственной границы Российской Федерации не допущено, дежурные силы с поставленными задачами справились", - отметил Юдин.

Как сообщали в Минобороны РФ, в 2020 году российские ВКС обнаружили более 4000 иностранных военных самолетов, приблизившихся к границам России.