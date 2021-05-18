ВС ликвидировал "Интернациональную партию России" и "Партию социальных реформ"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ". Они прекратят существование после вступления решения в законную силу. Об этом сообщает член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

"Верховный суд полностью удовлетворил иски Министерства юстиции РФ о ликвидации политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" за неучастие в необходимом по закону количестве выборов в течение семи лет подряд", - сказал Шевченко "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, партии могут подать апелляцию в установленный законом срок.

Шевченко отметил, что после того, как решение Верховного суда вступит в законную силу, партии будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц и прекратят свое существование.