Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жесткие меры по борьбе с нелегальными мобильными телефонами в учреждениях ФСИН привели к тому, что стоимость нелегального проноса устройств резко выросла, и мошеннические кол-центры в них начали массово сворачиваться. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы видим, что этот вид преступлений переходит в другую плоскость. Кол-центры постепенно "переезжают" с зоны в сторону каких-то частных домовладений или вообще заграничных территорий. Мы понимаем, что вряд ли наши усилия приведут к невозможности использовать телефон в местах лишения свободы. Но то, что доступ к нему будет все сложнее и сложнее, - это факт", - сказал парламентарий.

Так, по его словам, в Москве стоимость проноса телефона в "Бутырку" или в "Матросскую тишину", по оперативным данным, "составляет от 200 тысяч рублей и выше". Эта сумма выросла благодаря активной работе правоохранительных органов под надзором прокуратуры.

"Понятно, что далеко не каждому сидельцу такое по карману. Еще год назад эти расценки были соизмеримо меньше. То есть чем активнее и жестче ведёт себя государство, тем дороже это будет", - добавил Хинштейн.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать номера мобильных в учреждениях ФСИН для борьбы с телефонами, незаконно пронесенными в колонии и СИЗО.

В пояснительной записке к закону отмечалось, что ежегодно в учреждениях ФСИН в целом по России ранее изымалось свыше 5 тыс. мобильных телефонов, зачастую они использовались для совершения преступлений - в том числе мошеннического характера. Так, отмечалось, что за 2018 год из мест лишения свободы было свершено по крайней мере 508 мошеннических преступлений.