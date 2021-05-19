В СБ РФ заявили о почти полной готовности обновленной стратегии нацбезопасности
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Постоянные члены Совбеза России на одном из ближайших совещаний могут рассмотреть проект обновленной стратегии нацбезопасности, сообщил в интервью "Интерфаксу" замсекретаря СБ РФ Сергей Вахруков.
"Проект документа практически готов. На одном из ближайших совещаний с постоянными членами Совета Безопасности России он может быть рассмотрен. После обсуждения, возможно, будут внесены какие-то коррективы, а затем документ поступит на утверждение президенту", - заявил Вахруков.
Он отметил, что это не полностью новая стратегия, а обновленная редакция действующей стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом 31 декабря 2015 года. Вахруков напомнил, что стратегию необходимо обновлять не реже, чем раз в шесть лет.
По его словам, новая редакция стратегии готовилась больше года, ее текст обсуждали члены рабочей группы из представителей федеральных органов исполнительной власти, ученых и общественных деятелей.
"В процессе подготовки были разные точки зрения, иногда диаметрально противоположные, разные мысли и идеи. Некоторые участники дискуссии иногда жестко продвигали те или иные формулировки, но мы все-таки попытались найти компромисс. За время работы исходный проект прошел несколько итераций обсуждения и претерпел серьезные изменения", - сообщил Вахруков.
Стратегия нацбезопасности - базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты РФ, цели и задачи в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
Согласно тексту документа, национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности - прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую и безопасность личности.