В СБ РФ заявили о почти полной готовности обновленной стратегии нацбезопасности

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Постоянные члены Совбеза России на одном из ближайших совещаний могут рассмотреть проект обновленной стратегии нацбезопасности, сообщил в интервью "Интерфаксу" замсекретаря СБ РФ Сергей Вахруков.

"Проект документа практически готов. На одном из ближайших совещаний с постоянными членами Совета Безопасности России он может быть рассмотрен. После обсуждения, возможно, будут внесены какие-то коррективы, а затем документ поступит на утверждение президенту", - заявил Вахруков.

Он отметил, что это не полностью новая стратегия, а обновленная редакция действующей стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом 31 декабря 2015 года. Вахруков напомнил, что стратегию необходимо обновлять не реже, чем раз в шесть лет.

По его словам, новая редакция стратегии готовилась больше года, ее текст обсуждали члены рабочей группы из представителей федеральных органов исполнительной власти, ученых и общественных деятелей.

"В процессе подготовки были разные точки зрения, иногда диаметрально противоположные, разные мысли и идеи. Некоторые участники дискуссии иногда жестко продвигали те или иные формулировки, но мы все-таки попытались найти компромисс. За время работы исходный проект прошел несколько итераций обсуждения и претерпел серьезные изменения", - сообщил Вахруков.