"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

Приземление капсулы транспортного космического корабля "Союз МС-08" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат № 738 космического корабля "Союз МС-08", вернувшийся на Землю с экипажем МКС осенью 2018 года, выставлен на продажу, следует из материалов, опубликованных на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической продукции компании "Главкосмос".

"Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику", - говорится в описаании товара.

Аппарат - собственность госкорпорации "Роскосмос" и продается с согласия собственника.

Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" стартовал 21 марта 2018 года с космодрома Байконур и доставил на МКС трех членов экипажа: космонавта "Роскосмоса" Олега Артемьева, и двух борт-инженеров, астронавтов NASA Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда.

4 октября 2018 года спускаемый аппарат совершил успешную посадку на территории Казахстана. Экипаж экспедиции МКС-55/56 провел на орбите 197 суток.