Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:10Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 963 931+354 337

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"
Приземление капсулы транспортного космического корабля "Союз МС-08"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат № 738 космического корабля "Союз МС-08", вернувшийся на Землю с экипажем МКС осенью 2018 года, выставлен на продажу, следует из материалов, опубликованных на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической продукции компании "Главкосмос".

"Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику", - говорится в описаании товара.

Аппарат - собственность госкорпорации "Роскосмос" и продается с согласия собственника.

Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" стартовал 21 марта 2018 года с космодрома Байконур и доставил на МКС трех членов экипажа: космонавта "Роскосмоса" Олега Артемьева, и двух борт-инженеров, астронавтов NASA Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда.

4 октября 2018 года спускаемый аппарат совершил успешную посадку на территории Казахстана. Экипаж экспедиции МКС-55/56 провел на орбите 197 суток.

Главкосмос СОЮЗ МС-08 Роскосмос МКС Олег Артемьев Байконур Эндрю Фостейл Ричард Арнольд

Новости по теме

Новости

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Российский и японский спутники разминулись в 200 метрах без инцидентов

Два москвича во вторник пострадали из-за падения деревьев

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Что случилось этой ночью: среда, 19 мая

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Что произошло за день: вторник, 18 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');