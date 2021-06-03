"Роскосмос" принялся спасать второй оставшийся "Буран"

Госкорпорация взял корпус с кораблем под охрану, инженеры изучают состояние кровли

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" разрабатывает способ безопасно извлечь лётный образец "Бурана" из корпуса здания на космодроме "Байконур", где хранится корабль, есть риск обрушения кровли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное - чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого "Бурана", - сказал Рогозин журналистам в четверг. По его словам, госкорпорация выставила охрану вокруг места хранения корабля.

Он сообщил, что судьбу лётного образца "Бурана" "Роскосмос" планирует осенью обсудить с Казахстаном. "В своё время. Мы расследуем, как это как-то оказалось в руках частного владельца. Сейчас идёт судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдёт месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить (корабль - ИФ)", - сказал Рогозин.

"Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".

В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".

Однако на космодроме "Байконур" остались два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций.

26 мая 2021 года в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные проникли к месту хранения корабля и разрисовали его граффити. После этого в "Роскосмосе" заявили, что "необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики. "Роскосмос" готов обсуждать условия такого решения".

В ноябре 2020 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил о планах проведения переговоров с Казахстаном о дальнейшей судьбе корабля "Буран" и его макета, хранящихся на Байконуре. Как отметил глава "Роскосмоса" условия хранения изделий "вызывают тревогу". Рогозин предлагал передать корабль и макет в государственный или частный музей. "Есть такие у нас музейщики частные, которые готовы забрать эти изделия и за свой счёт вывезти их", - сказал он.