"Союз" с космонавтом и двумя астронавтами вернулся с МКС на Землю

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08" с российским космонавтом и двумя астронавтами NASA вернулся с Международной космической станции на Землю днем в четверг.

"Есть посадка", - высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами в подмосковном Королеве. Капсула приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Членов экипажа эвакуировали из спускаемого аппарата. "Самочувствие членов экипажа хорошее", - отметили в Центре управления полетами.

Члены международного экипажа транспортного пилотируемого корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд стали участниками 56-й длительной экспедиции.

Экспедиция стартовала с пусковой установки площадки № 1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур 21 марта. Первоначально запуск ТПК "СоюзМС-08" был запланирован на 15 марта, но был перенесен. Программа полета предусматривала двухсуточную схему сближения корабля со станцией. Сближение выполнялось в автоматическом режиме, 23 марта 2018 года в 22:40 по Москве корабль успешно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС.

Таким образом, общее время пребывания экипажа на орбите составило 197 суток.

После расстыковки ТПК "Союз МС-08" с МКС и до прибытия на борт станции участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева (Роскосмос), астронавта Серины Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавта Александра Герста (ESA).