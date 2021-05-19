СК направит правительству предложения насчет правил вождения электросамокатов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) направит в правительство РФ предложения по разработке правил вождения электросамокатов и норм ответственности пользователей таких средств передвижения в связи с участившимися случаями травмирования пешеходов.

"В настоящее время в законодательстве РФ отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

По данным СК, "подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто - безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение".

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил направить в правительство РФ предложения о необходимости регламентации правил вождения электросамоката и определении ответственности за нарушение правил его эксплуатации.

В СК отметили, что с наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах страны "участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, в результате которых пострадали люди".

Случаи травмирования из-за электросамокатов

Так, по данным следователей, 10 мая в Карелии малолетняя девочка попала под колеса электросамоката и получила травмы.

Кроме того, вечером 13 мая в Петербурге двое молодых людей, ехавшие на значительной скорости на электросамокатах по тротуару Невского проспекта, сбили прохожего и скрылись, а затем - уже ночью - один из них наехал на местного жителя 1980 года рождения и вместе с приятелем избил его руками и ногами. Оба молодых человека были арестованы за хулиганство (ч.2 ст. 213 УК РФ).