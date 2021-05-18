Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 634 457+564 525

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Регулирование передвижения на электросамокатах не требует внесения поправок в закон, однако может быть включено в Правила дорожного движения, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я думаю, что, конечно, какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в Правила дорожного движения. (...) Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, Правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта должны меняться. В больших городах беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет", - сказал Крашенинников во время заседания Законодательного собрания Свердловской области во вторник.

Глава думского комитета считает, что скорость передвижения на электросамокатах должна регулироваться.

"Я согласен, что каски должны быть. Я согласен, что скорость должна как-то регулироваться, или моторчики, которые у них присутствуют, надо устанавливать в технических регламентах", - подчеркнул он.

Павел Крашенинников Госдума

Новости по теме

Новости

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

Навальный попал в больницу

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Новое сообщение о минировании казанской школы оказалось ложным

Крашенинников объяснил зарубежную недвижимость чиновников распадом СССР

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют сооружение новых энергоблоков на 2 АЭС в Китае

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');