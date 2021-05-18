В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Регулирование передвижения на электросамокатах не требует внесения поправок в закон, однако может быть включено в Правила дорожного движения, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я думаю, что, конечно, какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в Правила дорожного движения. (...) Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, Правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта должны меняться. В больших городах беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет", - сказал Крашенинников во время заседания Законодательного собрания Свердловской области во вторник.

Глава думского комитета считает, что скорость передвижения на электросамокатах должна регулироваться.

"Я согласен, что каски должны быть. Я согласен, что скорость должна как-то регулироваться, или моторчики, которые у них присутствуют, надо устанавливать в технических регламентах", - подчеркнул он.