Парк арендных электросамокатов в Москве увеличат вдвое к концу года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московский парк электросамокатов, доступных для аренды, достиг 10 тысяч единиц, к концу года его планируют увеличить как минимум вдвое, сообщил в пятницу руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Магомед Колгаев.

"Порядка 10 тысяч электросамокатов сервисом "шеринга" московского сегодня представлено, к концу года мы прогнозируем не менее 20 тыс. самокатов в городе и не менее 3 млн поездок", - сказал Колгаев на "круглом столе" Мосгордумы о правовом регулировании использования средств индивидуальной мобильности.

Колгаев добавил, что с начала 2021 года москвичи совершили на арендованных самокатах более 1,3 млн поездок, что является "огромным значением даже по отношению ко всему сезону 2020 года", отметил Колгаев.

За весь 2020 год жители столицы совершили более 2 млн поездок на арендованных самокатах, было доступно 5 тыс. самокатов.

В 2018 году, когда в Москве начал действовать сервис аренды самокатов, их парк насчитывал 1 тыс. единиц, в сезон совершалось около 100 тыс. поездок.