Госсекретарь США призвал освободить американцев Уилана и Рида

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву вернуть свободу американцам Полу Уилану и Тревору Риду, сообщает Госдепартамент.

"Госсекретарь ясно заявил, что России следует вернуть свободу Полу Уилану и Тревору Риду, чтобы они смогли вернуться домой", - отмечает Госдеп.

Вашингтон ранее уже неоднократно призывал РФ освободить этих граждан США.

Пол Уилан

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил американца Пола Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Тревор Рид

В июле 2020 года Рида приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима за применение насилия в отношении представителей власти. В суде Рид не признал вину и заявил, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

В Мосгорсуде в феврале этого года должны были заслушать жалобу на приговор Рида, но слушание отложили.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также Блинкен заявляли, что Москва и Вашингтон обсуждают дело Рида на высшем уровне и указывали на необходимость его освобождения.