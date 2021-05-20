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Блинкен встречей с Лавровым проверял "предложение о более стабильных отношениях" с РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы "проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой".

"Сегодня я встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость в ответ на российские действия против Украины, "Радио Свободы"/радио "Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ) и Алексея Навального", - написал Блинкен в твиттере.

В Рейкьявике в ночь на четверг завершилась первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Ранее они дважды созванивались.

Блинкен и другие чиновники американской администрации в последние недели неоднократно повторяли, что хотят "более стабильных и предсказуемых отношений" с Россией.

США Россия Энтони Блинкен Сергей Лавров

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