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Семья погибшего при демонтаже СКК "Петербургский" потребовала 18 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Родители и сестра Матвея Кучерова, который участвовал в демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в январе 2020 года и погиб при его обрушении, заявили гражданский иск о компенсации морального вреда на общую сумму 18 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Московского райсуда.

"Суд постановил признать потерпевших по уголовному делу Кяппе, Кучерова и Кучерову гражданскими истцами, (...) подсудимых Акименко, Иванова и Смирнова - гражданскими ответчиками", - объявила судья Ева Гюнтер на заседании по уголовному делу о гибели рабочего.

Истцы требуют с подсудимых Сергея Акименко, Николая Иванова и Дмитрия Смирнова, отвечавших за работы по демонтажу, родственники Кучерова требуют по 2 млн рублей каждому из истцов с каждого из ответчиков. Акименко в суде признал заявленные требования, а другие подсудимые не смогли сформировать позицию.

По словам адвоката Акименко Виталия Кускова, проводившее демонтаж юрлицо ООО "Технаб" ранее выплатило семье погибшего более 2,7 млн рублей.

Судья отложила процесс до 5 июля из-за поступивших ходатайств адвокатов подсудимых.

Заседание по этому уголовному делу отложено до 5 июля в связи с ходатайствами защитников подсудимых.

Акименко - исполнительный директор ООО "Техснаб" Сергей Акименко, Иванов и Смирнов - прорабы. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК). Вину они признали.

По версии следствия, Акименко поручил Смирнову и Иванову организовать демонтаж стадиона и найти для этого рабочих. Они наняли без заключения трудового договора 29-летнего Матвея Кучерова и еще трех человек. В нарушение правил охраны труда, их не проинструктировали о технике безопасности.

Из материалов дела следует, что Акименко по телефону дал указание Иванову 31 января 2020 года приступить к демонтажу кожухов и вант, удерживающих крышу СКК (высота - 40 м) без подготовительных мероприятий. При этом работники не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда, о чем фигурантам дела было известно. Кроме того, работы выполнялись без организационно-технологической документации.

31 января 2020 года Кучеров с напарником резали ванты, удерживавшие крышу стадиона. Кучеров по распоряжению Иванова вышел из люльки и работал на крыше с внешней стороны здания. Крыша внезапно начала обваливаться, захватывая частично стены. Кучеров оказался на кровле без страховки и упал на землю вместе с конструкциями.

"Акименко, Смирнов и Иванов, желая ускорить выполнение работ и получение оплаты по договору подряда, допуская преступную небрежность, то есть не предвидя возможности самопроизвольного обрушения строения, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были и могли предвидеть последствия, грубо проигнорировали основополагающие права человека и не выполнили требования нормативно-правовых актов", - считает обвинение.

Петербург СКА Арена СКК Петербургский Московский суд Сергей Акименко Дмитрий Смирнов Николай Иванов Техснаб Матвей Кучеров

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