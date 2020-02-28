ЗакСобрание Петербурга отказалось расследовать обрушение спорткомплекса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству ЗакСобрания Петербурга отказался провести парламентское расследование обрушения Спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК) и гибели рабочего Матвея Кучерова. Расследования добивались 11 депутатов от четырех фракций.

Замначальника юридического управления аппарата Законодательного собрания Павел Чилипенок заявил, что юристы не нашли оснований для проведения расследования. Он напомнил, что устанавливать причинно-следственные связи между действиями тех, кто организовывал "конкретные действия рамках концессионного соглашения" и гибелью Кучерова, нужно в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

"Поскольку в обращении группы депутатов Законодательного собрания Петербурга отсутствует указание на факты и обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга или иных нормативно-правовых актов, принятых Законодательном собранием города, которые могут являться предметом парламентского расследования в соответствии с законом Санкт-Петербурга "О парламентском расследовании", не представляется возможным определить основания для осуществления такого расследования", - объяснил он.

Один из инициаторов расследования, депутат Максим Резник возразил, что в его понимании основания для этого есть и аргумент, что парламентское расследование помешает следствию, ему кажется неверным.

В заседании приняли участие представители Госстройнадзора, профильных комитетов Смольного и ООО" СКА-Арена". После обсуждения, длившегося более двух часов, депутат-единоросс Сергей Купченко сказал, что считает вопрос исчерпанным и необходимости в парламентском расследовании нет.

Против проведения парламентского расследования проголосовали восемь членов комитета, "за" - четверо.

Региональный закон 2018 года о парламентском расследовании позволяет выражать недоверие представителям исполнительной власти и отстранять их от должности. С тех пор оппозиция дважды пыталась инициировать расследование - по поводу запрета митинга против пенсионной реформы, уборки города от снега, однако депутатское большинство не поддерживало инициативы.

На этом же заседании стало известно, что Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) рассматривает вопрос о признании здания СКК выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщила зампред комитета Галина Аганова. Это заявление депутатов должно быть рассмотрено до 9 июня, но Аганова пообещала дать заключение раньше. Она напомнила, что на момент сноса здание не было памятником.

Ранее депутаты Законодательного собрания несколько раз обращались в КГИОП с просьбой признать здание СКК выявленным объектом культурного наследия и защитить таким образом от сноса. Комитет возвращал обращения на основании того, что с момента постройки здания прошло менее 40 лет.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК "Петербургский", в прошлом им. Ленина) - один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Его построили к Олимпиаде 1980 года. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 000 зрителей. Его решили снести, чтобы построить на его месте стадион к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

31 января здание СКК практически полностью обрушилось при попытке срезать ванты крыши. Погиб рабочий, не успевший вернуться в строительную люльку с кровли.

После этого несколько городских депутатов потребовали, чтобы губернатор Александр Беглов расторг концессионное соглашение о реконструкции СКК.