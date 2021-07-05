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За гибель рабочего при обрушении СКК "Петербургский" наказали условными сроками

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московский суд Петербурга приговорил к условному заключению трех фигурантов дела о гибели рабочего при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в январе 2020 года, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Сергей Акименко, Дмитрий Смирнов и Николай Иванов за нарушение правил безопасности при строительных работах (ч.2 ст.216 УК РФ) получили по два года условного заключения. Также с каждого из них взыскано по 900 тыс. рублей, сказано в сообщении.

Иски о компенсациях морального вреда были заявлены матерью, отцом и сестрой погибшего. Каждый из них потребовал по 2 млн рублей с каждого из трех подсудимых.

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Суд установил, что в январе 2020 года исполнительный директор ООО "Техснаб" (подрядчик работ по демонтажу) Акименко привлек прорабов Смирнова и Иванова для организации строительных работ на СКК и поручил им найти персонал для демонтажа элементов кровли. Исполнение работ Смирнов и Иванов поручили монтажнику Матвею Кучерову, с которым не заключили трудовой договор и в нарушение правил по охране труда в строительстве не провели инструктаж по безопасности ведения работ.

В результате 31 января 2020 года при демонтаже кожухов кровли СКК Кучеров по указанию нанимателей покинул люльку крана и продолжил работы с внешней стороны здания. В этот момент часть стены обрушилась, Кучеров упал с 40-метровой высоты и погиб.

Фигуранты признали вину и заключили досудебное соглашение.

СКК "Петербургский" (в прошлом им. Ленина) был построен к Олимпийским играм 1980 года, был способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим видам. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 тыс. зрителей. Здание практически полностью обрушилось 31 января 2020 года в процессе демонтажа вант, поддерживающих крышу строения. Теперь здесь будет построен стадион к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

СКК Петербургский Петербург

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