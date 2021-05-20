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Москалькова призвала решить проблему гражданства крымских заключенных

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать межведомственную рабочую группу для решения проблемы гражданства крымских заключенных, которые не смогли получить российский паспорт после присоединения Крыма и Севастополя в 2014 году.

На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске помощник крымского омбудсмена Александр Штехбрат поднял вопрос о статусе заключенных, до ареста проживавших в Крыму. По его словам, около 200 человек, отбывавших наказание в период вхождения Крыма в состав России, не смогли получить российские паспорта в установленном порядке.

"Этих людей предупреждают о том, что после освобождения они будут депортированы на Украину. А у них там никого нет, они имели гражданство Украины, потому что являлись жителями Крыма. У части из них есть близкие родственники (в России - ИФ) и, соответственно, возможность получить гражданство по упрощенной схеме", - отметил Штехбарт.

"Действительно, у нас в центрах временного содержания иностранных граждан большое количество тех, с которыми никто не знает, что делать. В стране их нельзя оставить, потому что у них предписание к выдворению, а выдворить их нельзя потому, что у них нет документов", - сказала на это Москалькова.

Она предложила включить в рабочую группу по проблеме крымчан омбудсменов, сотрудников ФСИН, МВД и администрации президента.

Крым Украина Татьяна Москалькова МВД ФСИН Александр Штехбрат

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