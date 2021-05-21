Онлайн-голосование в Москве протестируют в середине лета

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве общегородское тестирование местной платформы для электронного голосования планируют провести до середины лета, рассказал зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Сейчас у нас идет спор, проводить ли общегородское тестирование. Грубо говоря, его можно проводить хоть завтра, если придумать вопрос и провести кампанию. Но нам необходимо еще обучить наблюдателей, а мы пока не знаем, кто будет зарегистрирован кандидатами, поэтому мы планируем провести общегородское тестирование до середины лета", - объяснил он "Интерфаксу".

По его мнению, провести тестирование нужно, чтобы перед выборами в сентябре выявить возможные ошибки и уязвимости и устранить их. В мэрии с ним согласны, добавил он.

По словам Венедиктова, во время общероссийской тренировки системы онлайн-голосования, которая проводилась с 12 по 14 мая, был выявлен алгоритм взаимодействия федеральной и московской платформы.

"Тренировка проводилась как раз для того, чтобы "поженить" две платформы. Mos.ru отличается от госуслуг. Например, когда с госуслуг информация передается на московскую платформу, там другая степень подтвержденности в личных кабинетах, там надо было все перепроверять. Мы поняли, какой алгоритм должен работать", - сказал он.

В сентябре голосование будет проходить на этих двух платформах, следовательно, "надо сделать так, чтобы человек от этого не зависел", добавил Венедиктов. Для этого он считает необходимым ускорить разработку мобильного приложения для онлайн-голосования.

Также он подчеркивает, что нужно решить вопрос удобного интерфейса на платформах. "Вопрос интерфейса - как проголосовать двумя кликами на обеих платформах. Нужно вместе создать интерфейс, где это будет работать. Важно, чтобы люди, где бы они ни были, делали одинаковые движения", - отмечает Венедиктов.

Москва - один из шести регионов, где в сентябре будет доступно электронное голосование. Остальные пять регионов Центризбирком отберет по результатам общероссийского тестирования системы дистанционного голосования. В Москве голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.