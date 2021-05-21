Губернатор Подмосковья предложил Маску построить завод Tesla в регионе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил Илона Маска построить завод Tesla в Подмосковье.

"Илон Маск, Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы для вас найдем идеальное место", - говорится в комментарии Воробьева в твиттере Маска. Комментарий оставлен на английском языке.

Ранее в пятницу глава Tesla заявил, что компания в скором времени может выйти на российский рынок. "Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - сказал Маск, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи.

Говоря о производственных мощностях Tesla, Маск упомянул, что они расположены, в частности, в США и Китае, но компания рассматривает расширение географии. "Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию", - заявил глава Tesla.