Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России

Компания также задумалась о размещении производства в РФ

Глава Tesla Илон Маск Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Tesla, у которой сейчас нет сервисных центров в РФ, в скором времени может выйти на российский рынок, заявил глава компании Илон Маск.

"Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - сказал Маск, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи.

Говоря о производственных мощностях Tesla, Маск упомянул, что они расположены, в частности, в США и Китае, но компания рассматривает расширение географии. "Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию", - заявил глава Tesla.