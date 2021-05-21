Москва готова помочь Маску в локализации завода Tesla

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы готова помочь Илону Маску локализовать производство Tesla, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его цитирует телеграм-канал комплекса экономической политики.

"Город открыт к сотрудничеству с инновационными и передовыми компаниями и готов оказать все необходимое содействие для локализации производства в столице", - сказал чиновник.

Он заверил, что в Москве созданы все условия для развития инновационного производства, в том числе иностранных инвесторов.

21 мая основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил участникам российского марафона "Новое знание", что потенциально рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

Москва не стала первым регионом, отреагировавшим на это заявление.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал Маску через твиттер подыскать идеальное место в регионе для завода Tesla.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в инстаграме написал, что идеальное место для такогор завода - свердловская Титановая долина, "особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов".

"Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!" - написал в твиттере глава Удмуртии Алекснадр Бречалов, пообещал Маску налоговые льготы и индустриальные парки и заверил, что лучшие кадры страны - в республике.