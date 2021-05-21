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СКР начал проверять колонку новосибирского краеведа о Дне Победы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Новосибирской области СКР начал доследственную проверку по факту выхода в СМИ статьи местного краеведа Андрея Позднякова о том, что сейчас делается 9 мая и о его отношении к происходящему. Уже назначена лингвистическая экспертиза текста, отметили в СК.

"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том что гражданином Андреем Поздняковым на одном из информационных ресурсов была опубликована статья о дискредитации памятных дат к 9 мая, в которой он выражает негативное отношение к празднованию Дня Великой Победы", - говорится в пресс-релизе.

Колонка известного в Новосибирске краеведа, организатора экскурсий по Новосибирской области и Новосибирску Позднякова "Российское "Можем повторить" - это ужасно: жесткая колонка о том, как Великую Победу превратили в шоу" была опубликована на сайте НГС 7 мая.

Поздняков 21 мая сообщил НГС и "Тайге-инфо", что его вызывали в СК и что его колонку проверяют по ч. 3 ст. 354.1 УК (Реабилитация нацизма).

Новосибирск СКР Андрей Поздняков День Победы

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